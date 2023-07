Superelega, Modena Volley si raduna il 21 agosto. Il ds: "Servirà umiltà"

"Sarà un bellissimo campionato, in ogni stagione il livello cresce e dando un’occhiata al calendario sono tutte partite di altissimo livello. Si preannuncia un campionato molto difficile e competitivo per tutti quanti, non sarà facile partire bene e lo dico perché sono conscio del valore assoluto della Superlega". Il ds del Modena Volley Alberto Casadei commenta la situazione in casa Modena Volley, che debutterà in campionato il prossimo 22 ottobre fra le mura di casa contro Milano.

Secondo il ds servirà "umiltà, dovremo lavorare tanto in quando abbiamo cambiato parecchio. Partiamo con la volontà di costruire, programmare e fare il meglio possibile onorando la maglia che indossiamo. Raduno il 21 agosto dopo due mesi senza giocare? È un tema toccato in questi giorni e anche nei mesi precedenti per quello che riguarda il calendario dei nostri campionati ma non solo. Dovremo farci sentire perché non vedo la possibilità di poter andare avanti in questo modo. Ce lo siamo detti e non ci nascondiamo, abbiamo bisogno di più respiro per tutto il movimento e per la competizione altissima che richiede una preparazione adeguata. Auguro ai nostri ragazzi e a tutti coloro che sono impegnati in nazionale di fare il percorso più bello possibile. Finché si è in lizza e finché questi sono i calendari delle nazionali, è giusto che ci sia grande competizione. Il primo giorno di raduno avremo comunque un gruppo bello e ricco, siamo fortunati da questo punto di vista e poi aspetteremo l’arrivo dei nostri nazionali quando avranno finito il torneo di qualificazione alla prossima olimpiade".