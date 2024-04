Superlega, Bruno saluta Modena dopo: la società celebra il suo capitano

Tre partite, di cui una sola in casa per salutarlo. Il capitano del Modena Volley Bruno De Rezende lascia la società dopo tre anni per fare ritorno in Brasile, per giocare in un club di casa. Il palleggiatore classe 1986, è fortemente legato al club modenese, dove è arrivato per la prima volta nel 2011, poi ancora nel biennio 2014/2016, nel 2017/2018 e infine nel 2021 rimanendoci finora con la fascia per di più di capitano.

La sua ultima partita in casa sarà il prossimo mercoledì 17 aprile, ultima sfida del gironcino playoff quinto posto e la società si sta attrezzando per poterlo salutare, per "tributare il saluta che merita" si legge in un post sui social. La biglietteria è già attiva.