Superlega, diramati i calendari: Modena debutta in casa con Milano

Debutto in casa contro l'Allianz Milano. Inizierà così il prossimo 22 ottobre il nuovo campionato del Modena Volley. I calendari sono stati ufficializzati oggi, 13 luglio, a Bologna. La prima trasferta dei modenesi sarà a Verona il 29 ottobre. Terza giornata in casa il 5 novembre contro Vero Volley Monza poi il big match a Perugia alla quarta il 12 novembre.

A seguire la gara casalinga del sesto turno previsto il 19 novembre contro la Lube Civitanova, poi Trento al PalaPanini il 10 dicembre alla nona giornata, mentre il girone d’andata si concluderà tra le mura amiche il 26 dicembre contro Piacenza. I quarti di Coppa Italia sono previsti il 2 e 3 gennaio 2024 con Final Four sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024.

"Quella passata è stata una bella annata, sopra ogni aspettativa, che si è conclusa con la vittoria della Coppa Cev. Era uno dei nostri obiettivi, quindi sono molto contenta, soddisfatta e grata per come è andata la stagione. La campagna abbonamenti sta andando molto bene, abbiamo superato i numeri dello scorso anno e penso che ci sia la fiducia dei tifosi. Abbiamo cambiato la rosa e anche una parte dello staff, la squadra è giovane ma allo stesso tempo competitiva. Un segnale di cambiamento generale, sono molto fiduciosa e non vedo l’ora che inizi il nuovo campionato. Calendario compresso? È un problema. Abbiamo fatto una riunione con tutti i presidenti, ci sono state delle lamentele ma almeno per il momento non siamo riusciti a farci ascoltare. Il presidente Massimo Righi ci ha promesso che tutto ciò succederà per l’ultima volta, siamo fiduciosi affinché possa non capitare più. Noi ci impegniamo molto a costruire la squadra, gli sponsor ci stanno vicino e i tifosi si aspettano di avere una stagione più lunga. Sarebbe giusto dargli questa opportunità. Coppe Europee? Confermo che non giocheremo nessuna coppa europea, ci concentreremo solo sul campionato italiano cercando di fare bene" commenta ha caldo la presidente Giulia Gabana.