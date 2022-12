Volley Cev Cup, Modena continua la corsa: saranno quarti di finale

Saranno quarti di finale. Dopo due settimane rispetto alla partita di andata, anche il ritorno degli ottavi della Cev Cup è un grande successo per il Modena Volley: battuto in casa Izmir per 3-0.

La sfida non ha mai impensierito i modenesi che dopo aver preso le misure nella prima metà del set (9-9), hanno poi messo la freccia per il 19-14 che è si è trasformato in 25-19.

Molto "veloci" le altre due frazioni di gioco: nel secondo set Modena siglo l'1-0 e rimane sempre in vantaggio (6-1 e pausa per Arkas Izmir). La musica rimane uguale per tutto il tempo con Modena a volare sul 19-12 e chiudere 25-16.

Nel terzo set Izmir prova ad aprire i giochi ma è solo un fuoco di paglia. Il vantaggio turco 9-11 dura pochissimo, Modena riaggancia sul 13 pari e corre 20-13 con un grande parziale. Finale: 25-16.