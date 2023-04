Capolavoro Modena: la Coppa Cev è sua

L'impresa è servita. In Belgio la festa è tutta gialloblu: il Modena Volley conquista la Coppa Cev e alza al cielo un trofeo europeo dopo 15 anni. La formazione di Giani è stata bravissima a vincere il match di ritorno per 0-3, dopo aver lottato nel primo set chiuso ai vantaggi e poi ha dominato nel golden set.

Con Bruno recuperato dopo l'infortunio occorso in gara 4 dei playoff scudetto, nel primo set è subito lotta fra le due formazioni: dopo il 4-4 in avvio con Lagumdzija è 5-8, Roeselare impatta 12-12. Modena tenta sempre l'allungo e la padrona di casa pareggia tanto da mettere la testa avanti per il 24-23. Errore in battua di Roeselare e poi Stankovic e Sanguinetti in ace chiudono.

Nel secondo set è punto a punto fino all'8 pari, avanti Modena 8-12 e pausa. Altro allungo per l'11-16 e Modena è brava a gestire il tentativo di rientro dei padroni di casa. Finale: 22-25.

Parte forte Roeselare nel terzo set (5-1); pari 7-7 e di nuovo punto a punto fino al 17 pari. Modena di nuovo avanti ed è Ngapeth a regalare il set d'oro ai compagni.

Parità (4-4), di nuovo per il 6 pari, con un muro di Rinaldi è 6-11, 8-14 per Modena con un errore di Roeselare, la squadra di Giani è pronta a trionfare: 9-15.