Volley Cev Cup, Modena stecca l'andata dei play off: due ore e mezza di gara con Luneburg

Sotto 2-1, dominato il quarto set e poi protagonista di una grande rimonta nel quinto set. Nonostante questo è una Modena Volley che stecca l'andata dei playoff della Cev Cup in casa di Luneburg: finale 3-2 dopo due ore e mezza di battaglia. La formazione di Giani deve per forza vincere il ritorno al PalaPanini con punteggio pieno o al massimo restituire il risultato di andata e puntare al golden set per centrare il pass del tabellone finale. Le quattro migliori infatti si scontreranno con le quattro eliminate dalla Champions League.

Nel primo set Luneburg si porta sul 9-6 e poi sul 16-13, Giani richiama i suoi uomini ma non riesce a cambiare il ritmo (23-18). A sancire il match è un attacco out proprio di Modena che vale il 25-19. Nel secondo set è ancora punto a punto (8-7), Modena prova ad allungare per il 14-16 e poi 18-21, ma Luneburg accorcia 20-21 ed è pausa per Giani. Si procede punto a punto con Modena avanti di uno e la formazione tedesca a impattare (24-24). Si procede così fino al finale siglato da Sanguinetti (26-28).

Il terzo set inizia bene per Modena e sul 4-7 i tedeschi chiamano la pausa, poi la distanza si assottiglia fino al 16 pari. Si procede punto a punto (20-20), sul 21-20 è Giani a richiamare i suoi, ma Luneburg si porta sul 23-20. Modena ringrazia tre attacchi out dei padroni di casa ed è ancora pari per il 24-24, stavolta però il finale è identico al primo set: un servizio out di Modena consegna il set.

Ngapeth e compagni alzano il ritmo e il quarto procede veloce; dall'1-5 si passa all'11-15, i padroni di casa ricuciono al 14-16, ma Modena è brava a tenere il comando e chiude 18-25. Quinto set non adatto ai deboli di cuore: Luneburg avanti 5-3 e Modena torna in panchina, dal 7-4 grande rimonta italiana che vale il 9 pari, poi è Luneburg ad andare sul 12-10 e Modena a pareggiae di nuovo. Nel finale servono ancora i vantaggi che premiano i tedeschi: 17-15.

Modena: Rezende 2, Marechal 3, Gollini (L) ne, Sanguinetti 9, Stankovic ne, Ngapeth 17, Krick 1, Lagumdzija 28, Bossi 4, Salsi ne, Rossini (L), Malavasi ne, Rinaldi 12. All. Giani.