Volley Cev Cup, Modena fa il bis con Lubiana: semifinale conquistata

Bissata l'andata e pass per la semifinale messo in tasca. Il Modena Volley di Andrea Giani batte anche al PalaPanini Lubiana, 3-0, e continua cosìil suo cammino in Coppa Cev. L'andata la scorsa settimana aveva premiato Modena con un 1-3, in casa era necessario non perdere con risultato netto per evitare il golden set.

Parte forte Modena che si porta sull’8-4. Non si fermano Bruno e compagni che arrivano al 15-11. Parziale importante che vale il 24-14 e Modena chiude 25-16. Nel secondo set parte di nuovo forte Modena che seppur con una distanza meno evidente si porta sull'11-9. Spacca il parziale Modena con le battute di Lagumdzija e Sanguinetti e le pipe di Ngapeth, 17-14. Non si ferma la Valsa Group che chiude il set 25-16 e si assicura così la semifinale. Il terzo set si gioca solo per chiudere la partita ma non ha alcuna valenza: Modena si porta sul 7-2, Lubiana prova a rimanere in scia ma il divario rimane: finale 25-20.

L'andata di semifinale sarà l'8 marzo, il ritorno il 15.

Valsa Group Modena - Ach Volley Lubiana: 3-0 (25-16, 25-16, 25-20)

Modena: Mossa De Rezende 0, Marechal 3, Gollini (L), Sanguinetti 5, Stankovic 6, Ngapeth 6, Sala 9, Krick 5, Lagumdzija 8, Rousseaux 4, Bossi 2, Salsi 0, Rossini (L), Rinaldi 5. All. Giani.

Lubiana: Mejal 1, Sket 2, Masulovic 0, Todorovic 1, Koncilja 2, Sestan 9, Kovacic (L), Gjorgiev 5, Videcnik 1, Kok 5, Sen 2. N.E. Bosnjak. All. Gacic.