Volley Cev Cup, Modena si sbarazza anche di Zalau e vola agli ottavi di finale

Cev Cup, che ottavi di finale siano. Altro importante risultato per il Modena Volley che questa sera, 1 dicembre, batte il rumeno Css Cne Lapi Dej-Scm Zalau con un secco 0-3 (13-25, 14-25, 15-25 con Modena come squadra ospite) accedendo così agli ottavi di finale della competizione europea.

In un andata e ritorno flash disputato tutto al PalaPanini, gli uomini di Giani ieri sera, 30 novembre, avevano perso un set, in questa seconda gara sono partiti in rincorsa ma soltanto di una lunghezza (3-2 e poi 6-5), ma dal 6-7 del primo set non hanno più tolto il piede dall'acceleratore. Dall'11-12 il divario è aumentato 12-17 e dal 13-17 è stato un unico mega parziale vittorioso. Davvero senza storia gli altri due set, dove il divario si è creato dalle prime battute e i punti di Zalau sono serviti solo per il tabellino.