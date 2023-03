Volley Coppa Cev, Modena fa il bis con Belchatow e vola in finalissima

Un po' sofferta rispetto a gara 1, ma poco importa. Il Modena Volley batte 2-3 Belchatow nella gara di ritorno di semifinale e vola così in finalissima di Coppa Cev. Dopo la buonissima prestazione in gara 1 la formazione di Giani ha faticato tirando la partite fino al tie break, ma sul 2 pari la squadra ha fatto festa (sarebbe infatti bastato non perdere 3-0 o 3-1 così da scongiurare il tie break).

La finalissima sarà con Roseleare che ha battuto in semifinale l'altra italiana Gas Sales Piacenza.

Belchatow è partita molto bene vincendo il primo set 25-22; Modena da 21-25 nel secondo set ma con spalle al muro nel terzo (25-21). Reazione modenese con un quarto set di suo totale appannaggio (10-16 a metà frazione) con conseguente festa. Il tie break è finito ai vantaggi, ma come detto, poco importava.