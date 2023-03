Volley Coppa Cev semifinale: buonissima la prima Modena, battuta Belchatow

Buonissima la prima. Manca davvero poco al Modena Volley per accedere alla finalissima di Coppa Cev. La formazione di Giani batte 3-1 Belchatow nella gara di semifinale di andata e attende il ritorno il prossimo 15 marzo alel 20.30 su terra polacca.

Rienrato Ngapeth dopo il fermo stabilito dalla federazione, la squadra è stata guidata da un sontuoso Rinaldi che ha messo a segno 22 punti. I gialloblu, che si sono imposti nel primo set, hanno condotto un secondo set in equilibrio e poi hanno alzato il ritmo. Belchatow ha provato sempre a rimanere in contatto senza però riaprire i conti, brava Modena sul 17-16 del quarto set a dare lo scatto finale per la vittoria.

Valsa Group MODENA – PGE Skra BE?CHATÓW 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-22)

Valsa Group MODENA: Mossa De Rezende 1, Sanguinetti 9, Stankovic 6, Ngapeth 10, Sala 0, Lagumdzija 18, Rousseaux 0, Rossini (L), Rinaldi 22. N.E. Marechal, Gollini, Krick, Bossi, Salsi. All. Giani.

PGE Skra BE?CHATÓW: Klos 8, Gruszczynski (L), Kooy 9, Vasina 0, Atanasijevic 18, Lomacz 1, Bieniek 10, Rybicki 0, Mitic 0, Lanza 15. N.E. Musial, Gunia, Janus, Milczarek. All. Gardini.