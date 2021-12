Modena Volley, sono Van Garderen e Leal gli atleti positivi. Gli altri sono monitorati

Due i positivi al tampone molecolare. In seguito all’annullamento della gara fra Modena e Monza fissata per ieri, 26 dicembre, causa alcuni casi Covid fra la formazione di coach Giani, il controllo con test molecolare ha dato come responso la positività al virus di Maarten Van Garderen e Yoandy Leal. I due atleti sono in isolamento difuciario e stanno bene, per il resto del gruppo squadra verrà effettuato un nuovo tampone molecolare nella giornata di mercoledì 29 dicembre per monitorare la situazione.

A far scattare il controllo prima della partita di ieri è stata una telefonata arrivata proprio a Van Garderen in merito alla positività di una persona con cui aveva avuto un contatto nelle giornate precedenti. Il giocatore ha subito informato la società e sono stati avviati i controlli. I tamponi rapidi hanno fatto emergere oltre tre casi e così, da regolamento, la Lega Volley, avvisata della situazione, ha provveduto all’immediato annullato e rinvio (non ancora stabilito) del match.