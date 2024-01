Superlega, Modena a Monza per un nuovo appello. "Difficile ora trovare certezze

Un nuovo appello cui la squadra può rispondere solo in un modo: "presente". Non è questione di pressione addosso, non è questione di obbligo, ma uscire dal momento negativo è necessario per il Modena Volley. L'appuntamento è fissato per oggi, domenica 14 gennaio alle 17.45 in Lombardia contro Monza.

A fare il punto è il direttore sportivo Alberto Casadei, che non nasconde certo il momento di crisi: "Siamo in un grande momento di difficoltà che è iniziato a fine 2023, difficoltà tecniche e di risultati. Abbiamo fatto tanto all’interno del nostro ambiente, senza uscire all’esterno perché come mi ha insegnato un mio ex allenatore nei periodi difficili si resta stretti e vicini. Abbiamo bisogno di lavorare e capire bene come affrontare e uscire da questo momento, che mi sento di comprendere visto che sono il creatore di questo progetto tecnico. Avevo messo in conto di trovare difficoltà nel percorso, ci stiamo dentro e lavoriamo. Siamo molto incastrati e abbiamo perso i punti di riferimento, è complicato trovare certezze dopo sconfitte del genere. Ci siamo parlati tanto, ripartiamo da qui e proviamo a uscirne" ha dichiarato.

La settimana in palestra è stata positiva: "Ho seguito gli allenamenti della squadra e ho visto la nostra solita dedizione e attenzione rivolta al lavoro quotidiano. I fondamentali di attacco e battuta sono sicuramente gli aspetti principali sui quali abbiamo il nostro focus per migliorare e ritrovare certezze. Secondo me il valore reale della squadra si può definire alla fine del campionato, quello effettivo dice che siamo l’ottava forza di Superlega. Credo fortemente in questo progetto triennale e futuribile, composto da giovani che hanno bisogno di tempo. Ci metto la faccia, è un percorso lungo e serve pazienza. Silenzio stampa dopo il ko con Verona? Abbiamo preferito salvaguardare il nostro interno rispetto all’ambiente esterno. Monza? Va fatto un grande elogio al loro campionato, hanno una rosa lunga e stanno vivendo un momento positivo. Sarà un ostacolo difficile, però cercheremo di portare a casa un risultato importante".