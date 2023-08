Eurovolley maschile, un po' di Italia nella nazionale al via di De Giorgi

Bologna ore 21.15, Belgio dall'altra parte della rete. Inizia oggi, lunedì 28 agosto, l'Europeo di Volley maschile e l'esordio degli azzurri di Fefè De Giorgi. Fra i protagonisti c'è anche un po' di Modena Volley con lo schiacciatore Tommaso Rinadli e il centrale Giovanni Sanguinetti.

Il trofeo sarà assegnato il prossimo 16 settembre e sono 24 le squadre a contenderselo. Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele ospiteranno le gare in arrivo: in Italia si giocheranno la Pool A, quattro gare degli ottavi di finale, due dei quarti, semifinali e finali. In Bulgaria invece sarà di scena la Pool B e le restanti gare della fase ad eliminazione diretta; Pool C in Macedonia del Nord, Pool D in Israele. In arrivo una ricca copertura televisiva con la Rai (Rai 2 e Rai Sport) e Sky (Sky Sport Summer, Sky Sport Arena) che trasmetteranno tutti i match degli azzurri.

Questo il calendario azzurro per la pool A: dopo l'esordio a Bologna due gare a Perugia con Estonia il 31 agosto e Serbia il primo settembre; poi trasferimento ad Ancona per le sfide con Svizzera il 4 e Germania il 6.