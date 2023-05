Superlega, "Tornare la terza volta? Non con queste figure che non hanno creduto in me"

"Tornare qui? Sarebbe la terza volta e la vedo difficile. Io credo che quando una società fa delle scelte significa che non crede più nella tua figura. Al di là delle vittorie, o credi in me o non ci credi e questi figure non credono in me". L'ulima apparizione al palaPanini è fatta di grandi emozioni per Andrea Giani, che quel palazzetto lo ha vissuto da avversario, da giocatore e da allenatore. La sfida vittoriosa contro Verona del playoff quinto posto è stata con molta probabilità l'ultima di Giani con la sua squadra visto che la semifinale sarà gara secca con Perugia da loro.

"Vivo qualcosa di speciale per questa città, - ha detto ai microfoni - siamo molto contenti, diversi di noi escono da questa squadra, tutti hanno scritto la storia, andiamo via con serenità. Quando rientrerò qui sarà sempre una emozione".

Dopo il campionato il lavoro con la nazionale francese e per ora un punto di domanda: "Non mi pesa non sapere oggi dove sarò a oottobre, bisogna fare gli step giusti". E poi si è tolto qualche sassolino. "Mi dispiace solo che da una stagione fantastica hanno rischiato di farci sentire come se fosse stata disastrosa, - ha spiegato il tecnico - dopo l'annuncio del mio mancato rinnovo abbiamo vissuto giorni pessimi e non ce lo meritavamo, ma i ragazzi sono stati grandi. Ho sempre messo la mia figura davanti a tutto, ma lo accetto, quello che mi danno ragazzi e città è incredibile".