Superlega, Federici out qualche settimana e apprensione per Sapozkhov: sarà una Modena incerottata?

Modena Volley, la situazione non è delle migliori e la motivazione è da ritrovare in una infermeria abbastanza piena. Il libero Filippo Federici, out nel match contro Perugia, sarà lontano dai campi ancora per qualche settimana; l'atleta infatti dovrà essere operato a seguito della lesione a carico del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni saranno effettuati gli esami pre operatori per poi procedere con l'intervento

Stop anche per Giulio Pinali, che ha subito nei giorni scorsi un infortunio muscolare alla coscia destra e sta continuando il lavoro di recupero. Dalla prossima settimana l'atleta potrà riprendere con allenamento differenziato.

Per fortuna per Stankovic, sempre assente nel match con Perugia, si è trattato solo di influenza. Apprensione invece per Maksim Sapozkhov che è stato sottoposto oggi, lunedì 13, a risonanza magnetica a seguito del riacutizzarsi di un problema alla schiena che il giocatore aveva già manifestato nei giorni scorsi.