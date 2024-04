Superlega, saluta Juantorena: "Dispiaciuto ma non abbiamo mai mollato"

Dopo Bruno De Rezende un altro senatore saluta il Modena Volley. Si tratta dello schiacciatore Osmany Juantorena, che ha vestito la maglia gialloblu per una stagione che non è stata delle migliori per i risultati ottenuti. Juantorena dovrebbe rimanere in Italia.

"Grazie Modena, che dire, per me è stato un onore indossare questa maglia ed essere un giocatore di questa società. Non voglio parlare dell'andamento di questa stasgione perché sappiamo tutti com'è andata, vi dico solo che sono molto dispiaciuto perché sinceramente non mi aspettavo di finire la stagione così, però posso dire per certo che il gruppo non ha mai molatto e ce l'ha messa tutta fino all'ultima palla. Voglio ringraziare una delle tifoserie più belle di tutta la Superlega: gli irridicubili Gialloblu, siete stati fantastici tutto l'hanno, non ho mai visto un tifo così bello come il vostro. Complimenti davvero. Un ringraziamento speciale allo staff medico e al preparatore fisico per la professionalità e disponibilità che avetre sempre avuto nei miei confronti", questo il messaggio dell'atleta.