Superlega, Modena Volley piegata dalla Lube

Una terza giornata chiusa in tre set, ma senza alcun punto. Il Modena Volley perde 3-0 in casa della Lube Civitanova, inseguendo praticamente sempre da inizio a fine partita. Spazio in campo anche per il neo modenese Marechal.

Dopo il 2-3 iniziale Modena si ritrova a inseguire (5-4) e la Lube fissa il 12-7. Giani richiama i suoi, ma la situazione poco cambia e il tabellone indica 14-19. Il primo finale è 25-21.

Nel secondo set Modena è in partita solo fino all'8 pari, ma Civitanova spinge e un parziale da 5-0 vale il 13-8. E' un set praticamente a senso unico e il punteggio è molto veritierio: 25-13.

Nel terzo set Modena riesce a rimanere più a contatto, ma mai da poter dare una svolta alla partita. Si parte 2-0 e la formazione di Giani fatica sia in difesa sia a portare la palla dall'altra parte del campo (20-15). Il finale dice 25-19.

Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena 3-0 (25-21, 25-13, 25-19)

Cucine Lube Civitanova: DeCecco 2, Zaytsev 16, Yant 16, Bottolo 8, Chinenyeze 7, Anzani 3, Balaso (L), Nikolov 1, D'Amico, Gottardo N.E. Garcia, Sottile, Diamantini, Ambrouse (L). All. Blengini.

Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 1, Lagumdzija 13, Krick 4, Ngapeth 9, Rinaldi 7, Stankovic 4 , Krick , Gollini (L), Marechal, Pope, Sanguinetti, Sala, Salsi N.E. Bossi, Rossini. All. Giani.