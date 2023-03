Superlega, Modena stecca con Monza e scala al terzo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

Servirà l'ultima giornata di regular season per capire il piazzamento playoff. Nella penultima giornata di Superlega il Modena Volley perde 2-3 in casa contro Monza e ora si trova al terzo posto con 40 punti, mentre Trento, che era alle spalle, è ora seconda con 41 (vittoria da tre punti con Padova). Tra sette giorni la sfida in Trentino.

Modena si è trovata spalle al muro, brava a rimontare per il tie break, poi finito ai vantaggi per gli uomini di coach Eccheli. Nel primo set Modena spreca un vantaggio notevole (16-12), Monza è brava a recuperare e mette la freccia sul 20-21 fino poi alla vittoria 23-25. I lombardi si impongono da subito nel secondo set (9-16 e metà set). Giani richiama i suoi, ma Monza sigla il 15-21 che diventa 18-25.

Spalle al muro come detto Modena è sotto anche nel terzo set (12-16), ma c'è la rimonta al 20-20 e da lì è un punto a punto da brividi. Modena la spunta 30-28. Quarto set come il secondo ma a favore di Modena: il 16-8 fa chiamare la pausa a Monza ma cambia poco (21-13). Finale 25-18.

Il set corto è una "beffa" per Modena che parte benissimo (7-3) e subisce poi la rimonta di Monza con pareggio 14-14. Il finale è caldissimo e la spunta la squadra ospite: 16-18.