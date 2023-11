Superlega, Modena domina il primo set poi cede pian piano a Perugia

Un primo set nettamente dominato e poi una battaglia in salita. Il Modena Volley cede 3-1 a casa di Perugia nella quarta giornata di campionato di Superlega. Coach Petrella si inchina al suo maestro Lorenzetti; per lui una formazione rimaneggiata con Federici out per infortunio e anche Stankovic per influenza.

Nel primo set Perugia sembra non essere in campo, Ngapeth e compagni siglano in fretta il 7-13 e il percorso è a senso unico con Rinaldi a chiudere passando il muro di casa: 14-25.

Il secondo set è l'opposto del primo; Perugia chiede "scusa" ai tifosi con un sonoro 6-0 e Petrella richiama i suoi; è un divario che la squadra modenese non riesce a ricucire e il set finisce 25-18.

Nel terzo set è equilibrio fino all'11-10, poi Perugia mette il break per il 15-11; Ngapeth con la sua pipe accorcia 17-15, pausa per Perugia che al rientro allunga 20-17. Modena sta lì, ma il finale è dei padroni di casa.

Anche nel quarto set Modena insegue, a distanze ravvicinate con Davyskiba che sigla l'11-10. Perugia si fissa sul 18-14 e Modena non si ritrova più. Il finale è un ace che vale il 25-18.