Superlega, Modena cede alla distanza: al PalaPanini passa Perugia

Squadra in casa Modena Volley

Vince il primo set poi cede alla distanza. Nella quinta giornata di campionato il Modena Volley perde in casa contro Perugia per 1-3. Secondo stop consecutivo per la formazione di Giani dopo quello con Milano di sette giorni fa.

Il primo set è di dominio casalingo. L'equilibrio dura fino all'8 pari poi Ngapeth e compagni scappano sul 16-10 e sono bravi a tenere il vantaggio nonostante Perugia tenti il recupero (23-21). Il finale è di casa: 25-23. Punto a punto il secondo set e un confronto ad alto livello: 4-4 all'inizio, entrambe le squadre mettono la freccia di pochi punti e poi è di nuovo parità sul 12-12 e sul 20-20. Dal 22-20 Perugia ricuce e mette la freccia fino alla fine: 23-25.

Terzo set senza storia, con Perugia a siglare un inizio da 2-5 e pausa per Giani, fino alla vittoria. Massimo distacco sull'11-18, Perugia corre e chiude 16-25. Nel quarto set Modena ci prova fino al 9 pari, poi l'equilibrio pian piano diventa potere degli ospiti che vanno sul 15-20 da 15-17 e vincono 18-25.