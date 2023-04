Superlega playoff quinto posto, Modena senza punti contro Perugia

Un terzo set incredibile non basta alla formazione di Giani (la sua prima gara dopo l'esonero annunciato) per riaprire i conti. Per il Modena Volley arriva il terzo ko in altrettante partite dei playoff per il quinto posto. La classifica vede Modena all'ultimo posto con una gara ancora da giocare. Al PalaBarton contro Perugia finisce 3-0.

Il primo set è combattuto fino al 9 pari, poi Perugia prende il largo 17-13. Modena rientro 19-18 ed è punto a punto fino alla fine con la vittoria dei padroni di casa 25-22.

Avanti Modena 3-6, Perugia impatta 10-10 ed è di nuovo punto a punto (17-17), Modena rimane in scia fino al 20-18, poi Perugia piazza il break e vince 25-21.

Spalle al muro Modena lotta fin dall'inizio del terzo set (9-9), Perugia allunga 13-10, Modena pareggia 14-14 ma senza riuscire a superare anzi subisce un nuovo allungo casalingo (20-16). Time out per i gialloblu, Ngapeth e compagni rimonta dal 24-22 al 24 pari e inizia la battaglia. La squadra butta via sei palle set, la spunta Perugia 34-32.