Superlega, emozioni al PalaPanini: con Perugia il Modena Volley fa una grande rimonta e strappa un punto

Emozioni al PalaPanini e un grandissimo batticuore nel quarto e quinto set. Il Modena Volley contro la capolista Perugia perde 2-3 e strappa un punto che la lascia al quinto posto in classifica.

Una partita increbile per la formazione di Giani che sotto 0-2, prova a riaprire i giochi e ci riesce nel terzo; nel quarto set Ngapeth ribalta una frazione di gioco che era quasi praticamente decisa e il quinto set è adrenalina pura con la Sir Safety avanti 3-8 e Modena a ricucire fino a una sola lunghezza. Poi un finale con le tinte dei padroni di casa.

Nel primo set c'è equilibrio fino al 7-7, poi Modena fa tanta fatica al contrario di Perugia che invece mette la freccia (10-15). Nonostante le pause coach Giani non riesce a rimettere in pista i suoi e Perugia scappa sul 12-19 per chiudere 20-25. Le prime emozioni arrivano nel secondo set con le due squadre a contendersi con forza appena un punto di distanza e non di più (7-6). E' un continuo punto a punto fino 24 pari e poi è sempre Perugia ad allungare e Modena a togliere la palla set fino al 28-28 quando Perugia si prende il primo punto in palio (28-30).

Dopo l'8 pari la formazione di Giani prova a scappare (14-10), stavolta è Perugia a fare fatica (17-11), distanze ravvicinate sul 17-14, ma arriva un altro allungo, il definitivo: 25-18. Nel quarto set Perugia sembra diretta a chiudere la questione ma sul 14-17 ariva la rimonta casalinga: Modena pareggia 18-18 ed è battaglia punto a punto. Sul 23-23 Leon sbaglia il servizio e Modena è a un passo dalla chiusura, ma arriva lo stesso errore di Ngapeth. Ci pensa lui però con due grandi giocate a portare la squadra al tie break: 26-24.

Un ace di Leon vale il 3-8, Giani chiama i suoi e al rientro un mini break di 5-1 vale l'8-9 e giochi di nuovo riaperti. Perugia va sul 10-13. Il turno in battua di Nimir porta bene (11-13), ma il finale è dei primi in classifica: 13-15.