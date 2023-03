Superlega, Modena chiude con un ko la regular season ed è terzo posto

Chiude senza acuti la stagione regolare il Modena Volley, anzi. Nell'ultima giornata importante per la griglia playoff la formazione di Giani si arrende a casa di Trento per 3-0. Terzo posto in classifica per la squadra, che deve dire anche grazie alla Lube per il ko con Perugia altrimenti avrebbe potuto anche superarla.

Il primo set era partito bene con Modena avanti 1-3 per un errore di Michieletto; poi Kaziyski a muro piazza il primo break (9-6), Lavia sigla l'11-6 e Giani richiama i suoi, ma è ancora Lavia a siglare un altro allungo per il 17-10 che diventa 18-10 con errore di Ngapeth. Senza storia la prima frazione, di nuovo Lavia chiude 25-18.

Equilibrato il secondo set (12-12 con un punto a punto dalle prime battute). L'ace di Michieletto vale il 15-12, che però poi sbaglia e ringrazia Modena per il 15-14. La squadra di Giani si trova però di nuovo a rincorrere e va spalle al muro 25-20.

Con Lagumdzija è 2-5 in avvio di set e Sanguinetti a muro va per il 4-7. Si avvicina Trento, ma c'è Ngapeth a tenere le distanze per l'8-11. L'ace di Sbertoli fa impattare Trento sul 13-13 e svolta la partita. Punto a punto fino al 20 pari. Cavuot segna il 23-21, accorcia Marechal. Nelli mura Rinaldi e il match finisce 25-22.