Superlega, nell'anticipo Modena cade in casa contro Trento

Squadra in casa Modena Volley

Un anticipo di 11esima giornata amaro per il Modena Volley, che cede 1-3 in casa contro Trento in due ore e mezza di partita. La formazione di Giani ha sempre inseguito riuscendo a strappare soltanto il terzo set vinto ai vantaggi.

"Siamo stati in campo, però il secondo set è un peccato averlo perso con errori nel finale visto che siamo stati avanti, - dice il tecnico Andrea Giani - abbiamo fatto un bel terzo set, ora un po' di differenza c'è fra noi e loro. Ci è mancata una parte tecnica, un po' di difese. Rispetto alla partita con Milano mi aspettavo qualcosina di meglio, avremmo potuto portarla al tie break".

Parte fortissimo Trento che va sul 2-6, Modena si rialza subito, 7-7. Strappa di nuovo l’Itas, che va sul 9-13 e poi allunga ulteriormente con un super Michieletto, 11-18. Si riapre il set con la Valsa Group che arriva al 20-22. Trento chiude 22-25 il primo parziale.

Il secondo set è all’insegna dell’equilibrio, 8-8. Si continua punto a punto, 15-16 e poi è sorpasso Modena, 18-17. Trento alza i giri del motore e chiude 21-25 il parziale.

Il terzo set inizia con la Valsa Group avanti 9-7, Giani inserisce Stankovic e Marechal. Si arriva al 15-13 con Bruno e compagni che non mollano nessun pallone. Il finale di set è tiratissimo, 21-21 poi il muro di Ngapeth chiude 27-25 il parziale, 1-2.

Nel quarto set parte fortissimo Trento che arriva al 4-9, Modena non ci sta e torna sotto, 10-12. Si arriva al 14-18 con Trento avanti che poi chiude 20-25 set e match.

Valsa Group Modena - Itas Trentino 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 4, Ngapeth 19, Bossi 9, Lagumdzija 19, Rinaldi 3, Krick 3, Rossini (L), Sala 0, Pope 0, Marechal 3, Stankovic 6. N.E. Gollini, Salsi, Sanguinetti. All. Giani.

?Itas Trentino: Sbertoli 1, Michieletto 22, Lisinac 12, Kaziyski 23, Lavia 8, Podrascanin 7, Nelli 0, Laurenzano (L), D'Heer 0, Dzavoronok 0. N.E. Pace, Berger, Cavuto, Depalma. All. Lorenzetti.