Playoff quinto posto: Modena eliminata da Verona, si chiude la stagione

Cala ufficialmente il sipario sul Modena Volley. La formazione di Giuliani perde 3-1 (25-22; 25-22; 23-25; 25-19) a casa di Verona e perde quindi la possibilità di avere un posto in Challenge Cup.

Il primo set è molto equilibrato fino al 14 pari, poi Verona sorpassa e scava il break sul 20-17 con time out per Modena; al rientro continua il confronto ma Verona è brava a tenere le distanze: finale 25-22. Nel secondo set va avanti Modena 6-10 ed è pausa per Stoytchev. Modena rimane avanti poi Verona impatta 14-14 ed è punto a punto fino al 21 pari quando Verona, che era ancora in svantaggio, scava il break decisivo: 25-22.

Verona sembra decisa a chiudere il match e parte 3-0, Modena è in difficoltà e Giuliani richiama i suoi che rimangono però a rincorrere (13-8). Modena con pazienza ricure ed è pari 18-18. Pari di nuovo 23-23 e ci mette il sigillo Modena. Nel quarto set Modena parte in equilibrio poi dal 7-3 non riesce più recuperare e Verona scappa via per la vittoria.