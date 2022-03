Superlega, che Modena contro la Lube: vittoria da tre punti

Una partita concreta dal primo al quarto set. Il Modena Volley batte 3-1 in casa la Luve Civitanova e conquista tre punti importanti soprattutto per la squadra. La formazione di coach Giani infatti è apparsa determinata e decisa sull'obiettivo dalle prime azioni, come non accadeva da qualche partita. Il quarto set un dominio totale sia in attacco sia a muro, da aggiungere anche i vari errori registrati dagli avversari.

Una sfida di recupero giocata nel weekend di campionato fermo per le final four di Coppa Italia (finale fra Trento e Perugia).

Nel primo set è equilibrio fino al 5 pari, poi dall'8-8 Modena mette la freccia e comincia a prendere le distanze (14-10). La Lube rimane in scia sul 16-14, ma è ancora parziale di casa che vale il 19-15. Nel finale la formazione di Blengini si fa sotto (23-21), ma gli ultimi punti sono tutti di Modena: 25-21.

Nel secondo set parte meglio Modena (6-3), Civitanova ricue 8-7, ma Modena continua a tenere il controllo della partita (17-14). La Lube pareggia 20-20 e nel finale ha la meglio la squadra ospite 22-25.

Modena si tiene in vantaggio dalle prime battuet (7-5), la Lube pareggia 8-8, poi Modena si porta sul 14-10 e Civitanova non riesce a rrosicchiare punti: finale 25-20.

Il quarto set è un trionfo casalingo: 4-4, poi Modena si porta sull'8-5, la Lube ci prova per il 9-8, ma Modena corre e non si fa intimorire quando dal 23-17 va sul 23-19. Il finale è di Nimir Abdel Aziz: 25-20.