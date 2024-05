Superlega, a Modena il dopo Bruno si chiama Luciano De Cecco: prima volta in gialloblù

Il dopo Bruno ha un nome ben preciso: il Modena Volley dà il benvenuto a Luciano De Cecco, il nuovo palleggiatore gialloblù. Argentino di Santa Fe e classe 1988, De Cecco approda in gialloblù dopo quattro stagioni consecutive vissute alla Lube Civitanova dove ha conquistato due scudetti e altrettante Coppe Italia.

Nella sua straordinaria carriera, iniziata in Argentina e proseguita poi in Italia, ha vestito anche le maglie di Monza, Latina, Piacenza e Perugia e in Italia ha vinto complessivamente 3 Campionati, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane e 1 Challenge Cup.