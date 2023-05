Superlega, secondo volto nuovo per il Modena Volley: c'è Brehme

Secondo volto nuovo per il Modena Volley. Arriva in gialloblu per la prossima stagione 2023/2023 Anton Brehme. Centrale tedesco classe ‘99, Brehme ha trascorso tre stagioni nel Berlin Recycling Volleys, con cui ha conquistato tre campionati, una coppa di Germania e tre supercoppe.

All’età di 19 anni ha fatto il suo esordio con la maglia della nazionale, con la quale ha partecipato agli europei 2019 e 2021.