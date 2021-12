Modena Volley, i tamponi molecolari sono negativi: confermata la sfida con Monza

Una buona notizia dopo giorni di apprensione e attesa. Dopo la positività al Covid di Maarten Van Garderen e Yoandy Leal il gruppo squadra è stato sottoposto a nuovo controllo con tampone molecolare nella mattinata di oggi, mercoledì 29 dicembre.

Fortunatamente tutti gli esiti sono risultati negativi e così, tolti i due atleti che proseguono il periodo di isolamento, la sfida di recupero con Monza del 26 dicembre si giocherà domani, 30 dicembre, alle 20.30 sempre al PalaPanini. Al gruppo inoltre si è unito il libero Salvatore Rossini, risultato positivo al Covid diversi giorni fa, di nuovo a disposizione di coach Giani.

La società ricorda che tutti i biglietti emessi per la gara non disputata il 26 dicembre scorso restano validi. Per chi volesse invece usufruire del rimborso avrà tempo sino al 4 gennaio 2022 con le queste modalità: per chi ha comprato su VivaTicket online e nei punti vendita da giovedì 30 dicembre alle ore 10,00 a questo link https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi seguendo le indicazioni del sito

Per chi ha comprato presso la biglietteria del PalaPanini: fino al 2 gennaio incluso sarà possibile inviare una mail con la scansione o la foto del biglietto e poi passare in ufficio per il ritiro del rimborso; lunedì 3 e martedì 4 gennaio neli uffici di Modena Volley dalle 930 alle 13 e dalle 15 alle 18.