Superlega playoff semifinale, Modena non difende il fortino: Perugia pareggia la serie

Serie pareggiata. E' un match di altissimo livello quello che regala il PalaPanini per gara 2 di semifinale playoff: Perugia vince 1-3 contro Modena e ora la serie è sull'1-1 con una gara quattro certa. Prossimo appuntamento mercoledì 20 aprile alle 20.30 a Perugia. I 4.400 spettatori del palazzetto di Modena hanno assistito a quattro set che sono sembrati da finalissima scudetto. Per gara 3 Modena spera nel rientro di Leal, fuori per squalifica in gara 1: il giudice sportivo si pronuncerà martedì, alla vigilia di gara 3.

E' Modena a provare subito a dare un senso concreto alla vittoria di gara 1 (9-5) e il vantaggio dura fino al 12-9, poi Perugia accorcia (12-12). Da qui è un punto a punto continuo con gli ospiti a mettere la freccia (18-20). Sul 22-24 Modena annulla una palla set, ma il dinale dice 23-25.

Nel secondo set c'è abbastanza equilibrio in avvio fino alla prima sferzata di Modena che vale il 10-7; Perugia accorcia 10-9, ma con E. Ngapeth in battuta è 12-9 e time out per gli ospiti. Modena scappa sul 15-12, Perugia è sempre in scia e Giani chiama il time out prima sul 21-18 e poi si gioca subito il secondo sul 21-20. Perugia pareggia 22-22, ma gli ultimi tre punti sono di casa e ci mette la firma E. Ngapeth.

Crisi Modena e Giani stavolta le pause le cerca subito, prima sul 2-6 e poi sul 4-11. Dal 10-14 Modena però riesce a pareggiare e la firma è ancora di E. Ngapeth in battuta (19-19). Doppio rosso e con le rotazioni Modena perde Ngapeth per la battuta e di là tocca a Leon che piazza un ace che svolta il set, in un amen è 20-24 e il finale dice 21-25.

Modena torna in campo con un 4-0 secco, Perugia si fa sotto ed è parità 13-13. Tutto il set è punto a punto con Perugia a mettere la freccia e Modena a pareggiare: 16-16. Parziale ospite che vale il 17-20, Perugia conquista l'inerzia del match e chiude 21-25.