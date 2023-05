Superlega, il nuovo allenatore del Modena Volley è Francesco Petrella

Il dopo Giani ora ha un nome ben preciso: il nuovo allenatore del Modena Volley è Francesco Petrella, ormai ex secondo allenatore di Lorenzetti a Trento. La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina, 19 maggio, nella sala hospitality del PalaPanini alla quale hanno partecipato anche il presidente Giulia Gabana e il direttore sportivo Alberto Casadei. Francesco Petrella arriva dopo sette anni trascorsi al fianco di Angelo Lorenzetti a Trento, con cui pochi giorni fa si è laureato campione d’Italia conquistando lo scudetto 2022/2023. Negli anni precedenti ha fatto parte dello staff di Modena Volley, con cui ha conquistato uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe.

"La stagione conclusa è stata bella e importante – esordisce Giulia Gabana – grazie a un grande lavoro di squadra abbiamo portato a casa la Coppa CEV coronando un percorso fantastico. Oggi sono entusiasta di presentare il nostro nuovo allenatore Francesco Petrella, che siederà sulla panchina di Modena Volley per i prossimi tre anni. Quando l’ho incontrato ho subito capito di avere davanti la persona giusta. Non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione, la squadra sarà molto competitiva e farà un grande campionato"

"Sono molto felice di presentare questo progetto che parte da lontano – prosegue Alberto Casadei – quando un anno fa ho ricevuto l’incarico di direttore sportivo abbiamo immediatamente tracciato la linea del nuovo progetto tecnico basato sulla sostenibilità, sul futuro e quindi sui giovani. Francesco Petrella arriva, così come alcuni dei giocatori più importanti del roster, dal nostro settore giovanile. Tutti i nuovi giocatori hanno dei contratti pluriennali proprio in nome di questo progetto che punta al futuro. A loro abbiamo affiancato dei pilastri, uomini d’esperienza che possano sostenere e guidare i giovani nella loro crescita. Nello staff tecnico saranno confermati Roberto Ciamarra, Nicolò Zanni e Oscar Berti, mentre Sebastian Carotti ha ricevuto un’opportunità importante e non sarà con noi. Entrerà poi una nuova scout che annunceremo a breve".

Queste le parole di Francesco Petrella: "Ho vissuto sette anni al fianco di Angelo Lorenzetti, mi ha trasmesso tanto del suo modo di pensare la pallavolo e di lavorare, è un allenatore di valore tecnico e umano indiscutibile. Ho iniziato ad allenare molto giovane, sono arrivato presto nel settore giovanile di Modena Volley e sono poi arrivato a far parte dello staff della prima squadra, prima qui poi a Trento. La squadra della prossima stagione sarà giovane e piena di energia, i giocatori più esperti avranno il compito di guidarli e trasmettergli tanto. Essere il primo allenatore di Modena Volley è un grande privilegio e un’opportunità unica, sono pronto a dare il massimo".