Superlega, Modena debutta in casa contro Piacenza: "Abbiamo una serie di gare impegnative"

"Ci prepariamo ad affrontare una serie di gare impegnative, la prima con Piacenza che è una squadra forte fatta di giocatori di primissimo livello. A Padova non abbiamo giocato una bella partita, non siamo riusciti a gestire bene la fase di attacco". Seconda sfida di campionato di Superlega e prima davanti al pubblico amico per il Modena Volley: nel posticipo di domenica alle 20.30 la formazione di Giani accoglie Piacenza.

"Siamo consapevoli di dover lavorare su questo fondamentale, - ha proseguito il tecnico parlando di attacco - per essere competitivi in un campionato come la Superlega. Dobbiamo trovare nel corso del tempo la nostra continuità e lo faremo passo dopo passo. Dovremo trovare il modo di restare a contatto con squadre come Piacenza e a giocarcela al massimo. La nostra sfida è alzare il livello di gioco per provare a colmare il gap con le formazioni più forti sfruttando l’energia dei nostri giovani".