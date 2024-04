Superlega quinto posto, per Modena è ora di tornare in campo e trova la Lube

Scatta l'ora per tornare in campo e continuare a lottare dopo l'eliminazione ai quarti di finale scudetto contro Trento. Il Modena Volley sarà fra le protagoniste del gironcino per il quinto posto e la prima avversaria è la Lube fuori casa questa sera, 4 aprile, alle 20.30. La formazione di Giuliani è stata via dal 22 al 31 marzo a Dubai per il Nas Sports Tournament di Dubai, evento esibizione in programma negli Emirati Arabi Uniti.

"A Dubai abbiamo giocato tante gare e siamo risusciti a vincere, non è stato facile adattarci in così poco tempo a orari e condizioni diverse, ma la squadra è stata brava per come l’ha affrontata. Ora dobbiamo tornare concentrati sul nostro campionato, sarà un playoff quinto posto molto intenso e partiremo subito con un match difficile contro un avversario che viene da cinque gare nei quarti e tiene un ottimo ritmo. Come società vogliamo giocare il girone per la Challenge fino in fondo, - ha lanciato la carica il direttore sportivo Alberto Casadei - ci sono squadre di alto livello e sarà stimolante disputarlo con l’obiettivo di arrivare in finale e magari tornare in Europa la prossima stagione. Il futuro? Coi tempi del mercato di oggi molte delle scelte sono già state fatte, soprattutto sulle pedine più importanti della squadra, ora stiamo completando il roster, ma questo è già adatto per affrontare eventualmente anche la Challenge Cup".