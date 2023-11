Superlega, Modena ancora in casa: con la Lube è scontro "alla pari"

Uno scontro alla pari, guardando la classifica. C'è un solo punto che distanzia il Modena Volley dalla Lube Civitanova, rispettivamente 7 e 8 punti. Le due formazioni si sfideranno al PalaPanini, seconda gara in casa in fila per Petrella e formazione: appuntamento domenica 19 alle 18.

"Contro Padova è arrivata una vittoria importante - ha detto Davyskiba per presentare il match - ma è già il momento di prepararci alla sfida di domenica contro la Lube Civitanova. Stiamo lavorando al massimo in questi giorni e vogliamo sfruttare il più possibile questi momenti che abbiamo a disposizione. La gara di mercoledì mi ha lasciato molte sensazioni positive, non ho giocato nel mio ruolo ma finalmente ho ritrovato il feeling con il servizio che è una delle mie armi più forti. Abbiamo giocato bene e la vittoria è arrivata grazie alla testa che ci abbiamo messo, siamo riusciti a riprenderci dopo un primo set complicato. Sappiamo quanto sia importante in questo campionato mettere in difficoltà gli avversari con la battuta, è fondamentale staccare da rete il palleggiatore per potersi organizzare con muro e difesa. Bruno e Juantorena sono giocatori che hanno tanta esperienza e hanno sulle spalle molte partite importanti, sanno darci la scossa quando serve e il loro apporto è decisivo. Quanto possiamo crescere come squadra? Non si può dire, noi diamo il massimo in ogni allenamento, sappiamo che la strada è lunga e dobbiamo rimanere sempre focalizzati".