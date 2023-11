Superlega, una Modena incerottata ospita una Padova con voglia di punti

Classifica alla mano è una sfida fra due formazioni che hanno tanta voglia di allontanarsi dalle zone più basse. Entrambe a quattro punti, Modena Volley attende Padova per la quinta giornata di campionato di Superlega. Turno infrasettimanale mercoledì 15 novembre alle 20.30 al PalaPanini.

Dopo la sconfitta con Perugia, la squadra di Petrella cerca riscatto pur consapevole di una infermeria che non è certo libero (tre gli atleti out).

"Dobbiamo pensare a noi - ha detto coach Petrella - e a quello che possiamo fare, senza la puzza sotto il naso di una squadra che deve assolutamente vincere con Padova. Al momento non possiamo permetterci di guardare la classifica, bisogna pensare solo al lavoro quotidiano e a dare il massimo in un momento complicato. Affrontiamo un avversario che non molla mai, lo ha dimostrato vincendo le ultime due gare entrambe al tiebreak. Dovremo essere bravi a saperli leggere e a rispondere punto su punto, spingendo tutti insieme per risolvere i problemi e per uscire da un periodo non semplice".

Chi può preoccupa è l'atleta russo: "Sapozhkov ha avuto un risentimento durante la partita con Perugia, aveva già avuto qualche problema nelle settimane precedenti, ma durante il match si è proprio bloccato. In questo momento il dolore è persistente, nei prossimi giorni sapremo meglio quanto tempo dovrà stare fuori e quanto impiegherà a recuperare. Dobbiamo essere bravi a cercare di valorizzare quello che abbiamo e sfruttare le opportunità che si presenteranno in questi allenamenti e match. Dobbiamo tenere duro il più possibile, in attesa di risolvere i problemi fisici che ci sono" ha chiuso il tecnico.