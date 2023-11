Superlega, Perugia-Modena gara di "cuore": il coach affronta il suo maestro

Una sfida prima di tutto di cuore. Sarà così la gara che vede in campo Perugia e Modena nella quarta giornata di Superlega: il coach gialloblu Petrella affronta Lorenzetti, il suo maestro. Petrella è infatti stato sei anni a Trento in qualità di vice dell'attuale tecnico della Sir.

"Durante questa settimana non ci siamo sentiti, dal punto di vista personale sarà sicuramente una partita particolare. Sarà bello incontrare Angelo e speriamo che per entrambe le squadre sia un’occasione per disputare una gara di livello. Sappiamo tutti che Perugia è una formazione importante, - ha detto proprio il tecnico modense - c’è l’esigenza da parte nostra di avere più attenzione al livello di gioco e successivamente pensare al risultato. Battuta e ricezione? Stiamo lavorando da inizio preparazione su questo aspetto, ma non solo. Dovremo migliorare e crescere sotto ogni punto di vista".

A lanciare la carica è anche Rinaldi: "In settimana abbiamo affrontato da grande squadra e da grande gruppo la sconfitta con Monza - dichiara Rinaldi -, fin da subito ci siamo presi le nostre responsabilità e già dal giorno successivo abbiamo iniziato a pensare a tornare in palestra ad allenarci nel miglior modo possibile. A Perugia ci attende una partita molto importante, ci darà grandi opportunità e ci farà vedere a che livello siamo arrivati. In questo campionato non esistono gare impossibili, sarà una battaglia da affrontare con la consapevolezza che loro potranno metterci in difficoltà e in cui dovremo farci trovare pronti con grinta e determinazione. Fisicamente mi sento bene, anche se qualche problemino c’è nonostante non sia nulla di grave. Stiamo lavorando tanto per migliorare e crescere sotto ogni punto di vista, sono molto motivato perché questa è una squadra che mi piace e quindi continuiamo ad allenarci al massimo".

In forse il libero Filippo Federici che ha subito una distorsione durante l'allenamento.