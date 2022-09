Superlega, il Modena Volley si è presentato davanti a 1.500 tifosi

Grandi emozioni, sport e convivialità. Quete le parole chiave per descrivere al meglio la presentazione ufficiale del Modena Volley al PalaPanini nei giorni scorrsi. In un palazzetto con oltre 1.500 calorosissimi tifosi presenti è stata la passione per i gialloblù a farla da padrone. Ad aprire la serata, presentata da Fabrizio Monari di Trc (emittente che metterà in onda la registrazione dell’evento), Giulia Gabana, presidente di Modena Volley, seguita dal Vice Presidente Michele Storci.

Al saluto del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ha fatto seguito l’ingresso in campo di Marco Setti, Ceo di Valsa Group, nuovo title sponsor di Modena Volley. E’ stato poi il momento della squadra ad entrare in campo, con capitan Bruno Mossa De Rezende e Andrea Giani che hanno fatto da apripista ai compagni e allo staff tecnico, medico e fisioterapico.

Non sono mancate le presenze in campo del capitano di Modena Sitting Volley Ivo Parmiggiani, del Responsabile settore giovanile Fabio Donadio e dell’Assessore allo sport del Comune di Modena Grazia Baracchi. In campo sono poi entrati il Dg Andrea Sartoretti e il nuovo Ds Alberto Casadei che hanno invitato i tantissimi presenti alla festa allestita nel piazzale del PalaPanini dove non sono mancati buona musica, cibo e lambrusco.