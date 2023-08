Superlega, primo allenamento per il Modena Volley. Gabana: "Sono fiduciosa"

Raduno e primo allenamento. Si sono aperte ufficialmente oggi, 21 agosto, le porte del PalaPanini per il Modena Volley. La presidente Giulia Gabana, il coach Francesco Petrella, il centrale Dragan Stankovic e lo schiacciatore Osmany Juantorena hanno parlato della nuova annata sportiva alle porte.

"Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto e abbiamo preso decisioni importanti - spiega Giulia Gabana - oggi siamo contenti di esserci ritrovati. La società di Modena Volley sta bene, la campagna abbonamenti ci ha dato grandi soddisfazioni e siamo felici di avere al nostro fianco ancora una volta tanti tifosi e partner. Personalmente non vedo l'ora di vedere la squadra all'opera, sono molto fiduciosa. Sento spesso i nostri giocatori impegnati con le nazionali, lavorano tanto ma sono sempre positivi e hanno voglia di tornare qui per iniziare la nuova stagione. Questa squadra è stata pensata nel corso del tempo, insieme ai dirigenti l'abbiamo voluta fortemente e costruita".

"Provo emozioni bellissime a essere qui oggi - spiega coach Petrella - e non vedevo l'ora di iniziare. Adesso ci aspettano due mesi con tante cose da preparare, sappiamo bene che il livello della Superlega è molto alto e dobbiamo farci trovare pronti. Anche se mancano alcuni tasselli importanti ho la maggior parte della squadra a disposizione e vogliamo sfruttare al massimo quest'opportunità. Tra un mese inizieremo a fare alcune amichevoli per prepararci all'inizio del campionato, poi ci raggiungeranno i giocatori ancora impegnati con le nazionali e daranno ancora più ritmo ai nostri allenamenti. Ho sentito Bruno e so che si sta preparando al meglio per gli impegni che avrà sia con la sua nazionale sia con Modena quando rientrerà. Sapozhkov si unirà a noi i primi di settembre, è rimasto in allenamento tutta l'estate e avrà già un buon livello di preparazione. Avere giocatori impegnati in nazionale è un orgoglio e una fortuna, giocano competizioni importanti e impegnative perciò arriveranno con già il ritmo partita".

"Conosco bene il PalaPanini e non vedo l’ora di iniziare - prosegue Juantorena - anche dalla squadra ho sensazioni assolutamente positive. Sappiamo che in campionato affronteremo squadre di altissimo livello, ma noi non ci porremo limiti e andremo per la nostra strada. Petrella è un ottimo allenatore e ha le idee molto chiare, dovremo seguirlo e sostenere le sue scelte. Ora ci mettiamo a lavorare per arrivare pronti alla prima di campionato e vedremo dove possiamo arrivare".

"Quest'anno abbiamo un mix interessante di giocatori giovani e più esperti - conclude Stankovic - sarà interessante vedere l'alchimia di squadra che sapremo costruire. Mi aspetto un gruppo che può far bene, abbiamo due mesi per prepararci al campionato e cercheremo di farlo al meglio. La Superlega è un campionato sempre più difficile e ci sono tante squadre competitive, bisogna dare il massimo a ogni gara fin dall'inizio".