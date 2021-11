Modena Volley, vanificata la buona partenza con Piacenza: ko

Volley, Gas Sales Bluenergy Piacenza che spettacolo: in rimonta batte Modena e si gode la vetta

Sono quattro su quattro. Con l’1-3 (25-20; 21-25; 20-25; 23-25) a casa di Modena, la Gas Sales Bluenergy Piacenza fa il colpaccio e con dieci punti si gode per ora la vetta della classifica in coabitazione con Trento.

Il match si è aperto con grande equilibrio fino al 18-18, quando Abdel Aziz ha firmato tre punti in fila portando il coach ospite a chiamare la pausa (21-18). Tre punti di distanza importanti e che hanno aiutato Modena a rimanere a distanza 25-20.

Si trova in difficoltà Piacenza e sul 6-2 per Bernardi è ancora pausa. Al rientro con pazienza arriva la parità 6-6 e si procede così fino al 19-22; Recine in battuta regala tre ace che valgono il 20-23 e Modena può fare poco: 21-25. Nel terzo set è un continuo rincorrersi fino al 7-9, quando è Piacenza a prendere il comando del 12-17. Sul 16-24 Modena fa sentire il suo talento e sfruttando le mani del muro e la potenza al centro accorcia al 20-24, poi Rossard però la mette a terra per il 20-25. Ancora punto a punto fino al 9-10, poi ancora Piacenza prende il comando 14-20; Modena non ci sta e ricuce al 21-22 e poi 22-23. La svolta arriva dalla Gas Sales Bluenergy per il 23-25 finale.