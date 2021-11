Modena Volley, battaglia tirata con la Lube ma è ko

Una sconfitta che dopo sei giornate vale comunque vale comunque l'ottavo posto in classifica. Il Modena Volley si arrende a casa della Lube Civitanova per 1-3 dopo un primo set vinto e gli altri tre molto tirati.

La formazione di Giani, dopo la buona prova in Cev Cup (con il ritorno fissato in casa proprio mercoledì 17), non fa il bis nel campionato italiano.

Il primo set disegna l'andamento del match, ossia un tirato punto a punto (10-9). Sorpassa Modena (14-15), ma entrambe le squadre non riescono a dare una svolta (16-17). Mini parziale Modena che vale il 16-20 e time out. Il vantaggio porta bene ed è 22-25. Nel secondo set la lotta è da cardiopalma nel finale. dal 19-20 è continuo punto a punto, Lucarelli si porta sul 24-23, Modena è brava ad annullare la palla set quattro volte e poi è 29-27. La musica rimane uguale fino al 12-11 quando la Lube mette la freccia 17-13 e poi 20-15. Il finale dice 25-19. Nel quarto set è ancora adrenalina pura il finale, Modena si porta sul 23-24 e rispetto al secondo set è la Lube che cancella la palla set per quattro volte e mette la firma 30-28 per la palla match.