Supercoppa volley, Modena si gioca il primo trofeo in Sardegna

Per il Modena Volley il primo trofeo palio è in Sardegna. Si giocherà il prossimo 31 ottobre e 1 novembre la Del Monte Supercoppa di Superlega a Cagliari al PalaPiratsu. La formazione di Giani se la vedrà contro Civitanova, mentre dall’altra parte del tabellone ci saranno Perugia e Trento.

I quattro Club impegnati nella Final Four non disputeranno la quinta giornata di andata della regular season in programma domenica 30 ottobre, ma si saranno già trasferiti in Sardegna per la disputa dell’evento.