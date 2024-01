Superlega, dopo la vittoria una sfida più che ostica per Modena: anticipo contro Perugia

Una vittoria contro Monza che ha fatto tirare un lungo respiro di sollievo, ma ora serve dare continuità. E la prima occasione possibile non è di sicuro delle migliori. Il Modena Volley gioca l'anticipo della quarta giornata di ritorno di Superlega ospitando sabato 20 alle 18 Perugia, l'attuale vice capolista che attende il momento migliore per riprendersi il primo posto.

"La vittoria di Monza ci aiuta a lavorare con maggiore tranquillità e convinzione questa settimana - ha detto coach Petrella nel pre partita - ora continuiamo ad allenarci in palestra per continuare nel nostro percorso di crescita. Il valore di Perugia lo conosciamo, per noi giocare questo genere di partite è importante per misurarci con le formazioni migliori del campionato e capire a che punto siamo. Il PalaPanini è sempre una cornice unica e anche domani vogliamo i tifosi a spingerci, il nostro obiettivo sarà in primis quello di rimanere sempre attaccati ai nostri avversari e allungare la partita, vogliamo portare a casa qualcosa di importante. Contro Monza abbiamo impattato bene la gara, abbiamo giocato un bel primo set e questo è molto importante per il morale della squadra, domani dobbiamo fare lo stesso".

Con Perugia sarà l'atto numero due dell'incontro con Lorenzetti, il suo "maestro". "È sempre un piacere ritrovarlo sul campo e poterci sfidare, speriamo di dar vita alla partita più bella possibile. Il sestetto? In allenamento proviamo molte soluzioni per tenere tante possibilità aperte, in campo cerco di dare più stabilità possibile alla squadra ma è comunque un grande valore avere alternative. La presenza di giocatori esperti è utile per la squadra e per i compagni giovani, li aiutano ad affrontare al meglio i momenti di difficoltà e il loro apporto è importante per la crescita di tutti" ha chiuso.