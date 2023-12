Superlega, Modena Volley a Taranto per cercare continuità

"Con Taranto non sarà facile, è una squadra che sa allungare le partite e mettere tutti in difficoltà. Hanno atleti di ottimo livello, dovremo approcciare bene il match e far capire subito che vogliamo vincere". Anticipo dell'ottava giornata di campionato di Superlega: Modena Volley va in Puglia per giocare contro Taranto oggi, sabato 2 dicembre, alle 18.

Dopo la vittoria a Cisterna la formazione di Modena cerca continuità ancora più lontano da casa. "Loro concedono poco e sanno esprimersi bene, noi lavoriamo per poter limitare il loro servizio, siamo contenti di come stiamo lavorando e siamo fiduciosi. Anche noi siamo una squadra che punta molto sulla battuta, ma il servizio non può essere l’unica arma a fare la differenza. Contro Cisterna è stata una grande giornata dai nove metri, ma non sarà sempre così e abbiamo anche altre soluzioni" ha detto il gialloblu Tommaso Rinaldi.

L'atleta pensa anche agli obiettivi: "Sicuramente nelle prossime due trasferte dobbiamo portare a casa più punti possibile, noi vogliamo arrivare bene alla Coppa Italia e anche in casa con Trento e Piacenza ci metteremo a confronto con due grandi squadre per vedere a che punto siamo, ma ora pensiamo soltanto al match di Taranto. Come sto? La nostra fortuna quest’anno è avete tre titolari nel mio ruolo, questo ci permette di rifiatare e di alternarci mantenendo un ottimo livello di gioco. Noi siamo abituati a lavorare molto, le sconfitte sono arrivate contro squadre forti ed è importante imparare qualcosa da ogni partita. Quest’anno il mio obiettivo è quello di acquistare sempre più fiducia e lavorare per prendere costantemente più responsabilità all’interno della squadra".