Secondo obiettivo fallito: Modena Volley fuori anche dalla Cev Cup

Serviva vincere necessariamente 3-0 o 3-1 per giocarsi tutto al golden set. E invece nel ritorno degli ottavi di finale il Modena Volley esce dalla Cev Cup fra le mura del PalaPanini contro Tours. Dopo il ko per 3-1 di sette giorni fa in Francia, l’1-2 in Italia di fatto sancisce il passaggio della squadra avversaria (si sta giocando in questo momento, 19 gennaio). Il terzo set è stata una battaglia infinita conclusa 33-35.

Due obiettivi falliti in quattro giorni per la formazione di coach Giani: prima l’accesso alle final four di Coppa Italia con il ko contro Piacenza e ora la Cev Cup.

Il risultato finale del match dice 3-2, vittoria per Modena, ma è una vittoria amara, serve soltanto per il tabellino finale.