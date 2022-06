Superlega, salta la trattativa per la cessione del Modena Volley a Vinci

La fumata non è bianca e con una nota ufficiale la società ha di fatto confermato la presenza di una trattativa per cedere la società.

Il signor Vinci, imprenditore milanese che ha fatto fortuna in America, ha scelto di non acquisire il Modena Volley e tutto quindi rimane in bilico. "Ho ricevuto con rammarico la notizia della rinuncia da parte del signor Vinci a proseguire la trattativa finalizzata al trasferimento della proprietà di Modena Volley, - ha detto in una nota la presidente Catia Pedrini - rimane comunque la mia assoluta disponibilità a individuare altre soluzioni che garantiscano a questa società un futuro all'altezza delle sue tradizioni, senza alcuna preclusione di sorta".

"È sotto gli occhi di tutti quanto io mi sia spesa, emotivamente e finanziariamente per mantenere Modena ai livelli che merita ed è mia intenzione assicurare la continuità della nostra realtà sportiva ed umana, nel rispetto delle indispensabili compatibilità con le difficili contingenze attuali, - ha continuato - ci auguriamo di poter incontrare sulla nostra strada interlocutori desiderosi di condividere il percorso che ci aspetta o di raccogliere il testimone e aprire un nuovo capitolo".