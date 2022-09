Superlega, Valsa Group è il nuovo title sponsor del Modena Volley 

Valsa Group è il nuovo title sponsor del Modena Volley come annunciato alcuni giorni fa con una conferenza stampa. "Questi sono stati mesi entusiasmanti, ma molto impegnativi - ha esordito la presidente Giulia Gabana - ho raccolto un testimone importante. Voglio ringraziare tutto il nostro staff perché ha lavorato tanto al nuovo progetto. Abbiamo creato un gruppo di ragazzi equilibrato e forte, composto da giocatori esperti insieme ai giovani, daremo del filo da torcere a tutti e ci divertiremo. Ringrazio i nostri tifosi che hanno risposto con entusiasmo alla campagna abbonamenti anche quest’anno nonostante tutte le difficoltà. Ci tengo a dire grazie anche ai nostri partner che non ci hanno mai abbandonati, e anzi hanno risposto in maniera molto positiva, non era scontato. Oggi presentiamo il nostro nuovo main sponsor e ne sono estremamente felice, so che questa sarà una grande avventura insieme".

“Iniziamo un nuovo cammino con un nuovo nome - ha sottolineato il direttore generale Andrea Sartoretti - ci leghiamo a una società con cui condividiamo molto: voglia di crescere, di far bene e ambizione. Quando ho sentito Marco Setti abbiamo immediatamente trovato un bel feeling, gli ho raccontato cosa facciamo e abbiamo subito trovato conformità di pensiero e valori”.

"Per noi questo è un passo importante - ha spiegato il Ceo di Valsa Marco Setti - abbiamo fatto di tutto per essere pronti oggi. Crediamo nello sport e ci riconosciamo nei valori di questa società, la nuova dirigenza di Modena Volley si pone i nostri stessi obiettivi. La nostra visione è quella di crescere noi e far crescere tutto quello che ci sta intorno, puntando molto sui giovani. Valsa Group comprende più aziende nel mondo dei lievitati e dei prodotti da forno, distribuiamo in più di cinquanta paesi con marchi diversi. Speriamo di cominciare con Modena Volley un progetto che duri nel tempo, abbiamo già fondato le basi anche per il prossimo anno. Nella nostra società, così come nello sport, la somma dei singoli deve essere sinergica e con la formula giusta si possono ottenere grandi risultati".