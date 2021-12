Modena Volley, battuta Milano: quinta vittoria in fila e quarto posto agguantato

Cinque. Cinque vittorie consecutive un quarto posto che arriva grazie al turno infrasettimanale dell’undicesima giornata di campionato: il Modena Volley batte 3-0 Milano e conquista 19 punti in classifica.

“E’ un gruppo che sta lavorando parecchio, sono importanti un po’ tutti i giocatori, - dice il coach Andrea Giani - Questa parte della classifica conta ma non è determinante, lo è come giochiamo le partite. L’abitudine a vincere e trovare risposte tecniche è importante, per lottare ai vertici bisogna avere queste qualità, noi siamo ancora lontani da questo ma siamo al lavoro”.

Mvp del match il palleggiatore Bruno De Rezende: “Siamo preparati per affrontare sempre una partita difficile e tosta. Milano ha tante qualità nella fase di break point e sapevamo che non sarebbe stato facile. L’importante è quello che noi mettiamo, siamo stati bravi a spingere da subito senza partire molli come capitato in altre partite”.

Nel primo set le due squadre iniziano in modo equilibrato, fino al 9-9, poi Modena sal in cattedra per l’11-9, Milano impatta ancora sull’11 pari ma dura poco perché Modena mette la freccia e si fissa anche sul 18-13 e Milano può poco (25-17). Nel secondo set è Milano che sembra partire meglio (3-6), Modena sta lì e dall’8-7riprende di nuovo il comando del set che dura fino alla fine e vale il 25-20. Milano prova a rimanere agganciata (-7), ma Modena corre e la terza frazione di gioco è senza storia: 25-15.