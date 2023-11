Superlega, tutto ok per Modena a Cisterna: sono punti importanti

Fa "fatica" nel secondo set, per il resto è tutto ok. Sono tre punti importantissimi quelli che il Modena Volley porta a casa nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato di Superlega: 1-3 (11-25; 25-22; 20-25; 16-25) a casa di Cisterna. Con un ritrovato Sapozhkov autore di 13 punti la squadra di Petrella per tre set è praticamente alla guida totale.

Il primo set è senza storia, Modena parte forte (3-8) e raggiunge anche il 7-16. Per Cisterna i time out non valgono la possibilità di cambiare marcia e Modena è una sentenza (11-25). Il secondo set è combattuto, Modella riesce a mettere la freccia per il 14-16. Petrella chiama i suoi quando Cisterna si avvicina 17-18. Sembra tutto passato sul 17-20, ma Cisterna impatta 20-20, mette la freccia e anche il sigillo in pipe (25-22).

Il terzo set è molto più simile al primo, Juantorena e compagni partono forte (4-8); è Davyskiba (22 punti per lui) a trascinare i suoi e il set finisce 20-25. Il quarto set è in parità fino al 7-8, poi ancoraDavyskiba ci mette la firma per il 13-16. Juantorena sigla il 16-24 e Davyskiba in ace chiude la pratica: 16-25.

Modena: Bruno 3, Boninfante, Juantorena 14, Sanguinetti 14, Stankovic, Pinali ne, Gollini (L), Sapozhkov 13, Brehme 6, Davyskiba 22, Sighinolfi ne, Rinaldi. All. Petrella.