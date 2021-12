Modena Volley, a Padova il decimo sigillo e un girone di andata che vale il terzo posto

Al momento un terzo posto in classifica in solitaria, che potrebbe essere condiviso con il Trentino Volley, ma a prescindere un posto fra le top. Il Modena Volley a Padova piazza il decimo sigillo in fila fra campionato e Cev Cup e chiude il girone di andata nel migliore dei modi.

Contro la Kioene Padova finisce 0-3 (22-25, 21-25, 18-25) con dedica speciale al palleggiatore Salvatore Rossini, out insieme a un membro dello staff tecnico causa Covid. "Padova ha fatto girone di andata notevole, è fra le più forti di questa fase break. Con la battuta ci hanno messo in difficoltà, - dice coach Giani - poi abbiamo disputato un'ottima gara. Come tutti i gruppi avevamo bisogno di crescere e trovare il nostro modo di stare in campo; siamo un gruppo di qualità che però deve dimostrare nel gioco e abbiamo fatto due mesi veramente molto bene. E' una stagione difficile per tutti, abbiamo fatto un passo importante, ma dobbiamo farne tanti altri, i competitor sono numerosi".

Il 26 dicembre Modena ospiterà Monza per riscattare il primo di alcuni passi falsi di inizio stagione.

Il match

E' un primo set molto combattuto con entrambe le squadre a inseguirsi a vicenda di pochissime lunghezze (1-2 e poi 11-10). E' così fino al finale quando sul 22 pari è Modena a mettere la freccia con un mini parziale che vale la vittoria. Cambiano le note della seconda frazione: Modena prende poche misure e poi scappa (3-8) mantenendo questo vantaggio fino alla vittoria 21-25. Fotocopia l'ultima frazione con gli uomini di Gianni a toccare anche il +8 sul 7-15 e gestendo di fatto il tutto fino alla fine.

Kioene Padova: Zimmermann 0, Loeppky 6, Vitelli 4, Weber 10, Bottolo 6, Canella 1, Bassanello (L), Petrov 3, Gottardo (L), Zoppellari 0, Crosato 1, Schiro 2, Takahashi 1, Volpato 2. N.E. All. Cuttini.

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 9, Mazzone 3, Abdel-Aziz 14, Leal 14, Stankovic 5, Gollini (L), Sanguinetti 0, Salsi 1. N.E. Van Garderen, Ngapeth S.. All. Giani. ARBITRI: Luciani, Mattei. NOTE - durata set: 26', 28', 23'; tot: 77'.