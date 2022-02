Superlega, Modena Volley costretta al tie break contro Milano: conquistati due punti

Di nuovo tie break e un punto sfumato. Nella sfida che vale l'11esima giornata del 6 marzo anticipata per la Coppa Italia, il Modena Volley vince 2-3 a casa della Powervolley Milano dopo aver perso il primo set e raddrizzato la situazione sull'1-2.

"Abbiamo buttato via un punto, - dice coach Giani - dobbiamo stare molto attenti. Noi dobbiamo pensare al nostro, è molto importante il cammino che vogliamo fare, conta il cammino che fai tu. Ci sono partite in cui vai al tie break perché non puoi fare altrimenti, altre in cui puoi evitare e questa era una occasione del genere. Abbiamo incontrato un avversario scomodo ma lo sapevamo. Dobbiamo imparare a capire la differenza".

La partita sembra cominciare in modo equilibrato (2-2); Milano mette la freccia per il 4-2, ma Modena pareggia 5-5. E’ punto a punto fino all’8 pari, ma Milano rimette la freccia e questa volta Modena fatica tanto (15-10). La pausa di Giani non è utile per ricucire, Milano si porta sul 20-13. Modena accorcia poi 22-20, ma Milano ha l’inerzia del match in mano: 25-21.

Come nel primo set, equilibrio fino al 10 pari, poi sono gli ospiti a spingere (12-17). Coach Piazza richiama i suoi, ma questa volta è sempre Modena a condurre: 21-25.

Terzo set fotocopia del secondo: parità 6-6, Modena scappa sul 12-16, Milano però impensierisce gli uomini di Giani (18-19), ma c’è il contrattacco che vale il 21-25.

Il quarto set è infinito con Milano che vuole a tutti i costi arrivare al ti break e Modena a voler chiudere. La distanza massima è di due lunghezze (9-7), dal 9 pari è punto a punto continua che si conclude con i vantaggi (27-25). Modena dà l’impronta (4-10) e Milano non riapre: 10-15.

Allianz Milano – Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 (25-21, 21-25, 21-25, 27-25, 10-15)

Allianz Milano: Porro 1, Ishikawa 11, Chinenyeze 11, Patry 20, Jaeschke 13, Piano 9, Staforini (L), Pesaresi (L), Djokic 1, Romanò 2, Mosca 0, Maiocchi 0, Daldello 0. N.E. All. Piazza.

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 3, Ngapeth E. 21, Mazzone 11, Abdel-Aziz 23, Leal 14, Stankovic 6, Gollini (L), Sanguinetti 0, Sala 2, Rossini (L). N.E. Van Garderen, Ngapeth S., Salsi. All. Giani.